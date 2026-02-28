亡き祖父へ捧げたゴール…先発落ちから奮起の柏FW瀬川祐輔が涙の追加点
[2.28 J1百年構想リーグ EAST第4節 FC東京 0-2 柏 味スタ]
亡き祖父へ、ゴールを捧げた。柏レイソルが1点リードした状況でピッチに送り込まれたMF瀬川祐輔は、試合の行方を決定づけるチーム2点目をあげる。
後半37分、MF小泉佳穂が相手の背後のスペースにボールを送ると、走り込んだDF久保藤次郎に対し、PA内の瀬川は足元にボールを要求。久保のパスを、瀬川はダイレクトで右足を振り抜くと、シュートはDFに当たってしまう。それでもボールは再び瀬川の足元にこぼれると、今度は左足でゴール左隅に流し入れた。
ゴールをあげた瀬川は、1人静かに顔の前で両手を合わせてうつむく。チームメイトたちから次々と祝福されてもみくちゃになる中、あふれる涙をおさえられなかった。
「プロになることを報告したとき、最初は心配されましたし。ただ、プロになってからはずっと応援してくれていたので。そういった経緯があって、絶対(ゴールを)決めようって思っていた」
最愛の祖父が100歳でこの世を去り、最初の試合がこのFC東京戦だったが、瀬川としては選手としての悔しい思いとも向き合わなければならなかった。開幕から3試合連続でシャドーとして先発、開幕節ではゴールも決めていたが、チームは3連敗と低迷。第4節ではベンチからのスタートとなっていた。
「3試合スタメンで出て、その責任っていうのはベテランとして感じていましたし、何かを変えなきゃいけない状況で前の選手が変わることは、どのチームでもあることで。悔しさをぶつけたいと思ってましたし、チームとしても追加点を取るか取らないかっていうのは、今日の試合においては大事だった」
前節・鹿島戦後に、リカルド・ロドリゲス監督からは「攻撃も守備も満足いっていない」と指摘されたという瀬川。チームの勝利のために戦い、天国の祖父へとゴールを届けた。
(取材・文 奥山典幸)
