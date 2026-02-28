こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。

Instagram（約9万人フォロワー）を中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツなどを発信しています。

今回は、実際に使ってみて「これは想像以上に便利・・！」と感動したお掃除アイテムをご紹介します。

お掃除用ミトングローブ


ご紹介したいもの、それは、お掃除用ミトングローブです。

100円均一に販売されているお掃除ミトングローブは、一見使う用途が限られているように見えるので、使うまで良さが分かりにくいアイテムかもしれません。

私もはじめは「どれくらい便利なんだろう？」と半信半疑で手に取ったのですが。。。

実際に使ってみると、その使いやすさにすぐ驚かされました。

■きっかけは「ブラインド掃除」

手にはめて使える掃除道具　▶一番はここに便利


このミトングローブを使い始めたきっかけは、ブラインドの掃除でした。

ブラインドはモップやハンディワイパーでもホコリを取れますが、羽の表と裏をしっかりきれいにしようとすると、やはり手でなぞる方が細かい部分まで届きます。

「手にはめて使える掃除道具があったら便利かも」と思い、このミトングローブを試してみました。

手にはめてブラインドの羽を1枚ずつなぞるだけ　▶ついでにできるところは？


使ってみると、手にはめてブラインドの羽を1枚ずつなぞるだけで、ホコリがすっと取れていきます。

力を入れなくてもきれいになるので、思っていた以上にラクでした。

■使ってみて感じた便利さ

手袋をつけたまま窓枠をなぞってついでのホコリ取りも楽々　▶ここもついでに


さらに便利だと感じたのは、ブラインドを掃除したあとの使い勝手です。

手袋をつけたまま窓枠をなぞってついでのホコリ取りも楽々。

いろいろなところをついでにきれいにできちゃいます　▶移動しながら他の場所も


手にはめたままなら移動しながらニッチの棚もさっと拭けば一瞬でスッキリ。

いろいろなところをついでにきれいにできちゃいます。

雑巾などだと拭き取りにくい手すりの溝なども　▶細かいところも


雑巾などだと拭き取りにくい手すりの溝なども、指を沿わせると溜まっていた汚れがきれいに取れます。

ミトン型なので、指の動きに合わせて掃除できる　


ミトン型なので、指の動きに合わせて掃除できるのがポイント。

凹凸のある場所や細かい部分にも自然にフィットし、見えにくいホコリを残しにくいのが魅力です。

■お掃除のハードルを下げるアイテム

「気になったときにすぐ拭ける


お掃除ミトングローブは、使う前はイメージしにくいアイテムかもしれませんが、実際に使ってみると、家のあちこちをサッと掃除できる心強い存在になります。

ブラインド、窓枠、棚、手すりなど、「気になったときにすぐ拭ける」ことで、掃除のハードルがぐっと下がりました。

細かいホコリが気になる方や、手軽に掃除したい方は、ぜひ一度試してみてください。

作＝りんご