ついで掃除が楽になる！使ってみたら手放せなくなった「お掃除用ミトングローブ」
こんにちは、ハウスクリーニングアドバイザーのりんごです。
【りんごさんの記事をもっと読む】エアコンのメンテンナンスは大事！見落としがちな場所のお掃除方法
Instagram（約9万人フォロワー）を中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツなどを発信しています。
今回は、実際に使ってみて「これは想像以上に便利・・！」と感動したお掃除アイテムをご紹介します。
ご紹介したいもの、それは、お掃除用ミトングローブです。
100円均一に販売されているお掃除ミトングローブは、一見使う用途が限られているように見えるので、使うまで良さが分かりにくいアイテムかもしれません。
私もはじめは「どれくらい便利なんだろう？」と半信半疑で手に取ったのですが。。。
実際に使ってみると、その使いやすさにすぐ驚かされました。
■きっかけは「ブラインド掃除」
このミトングローブを使い始めたきっかけは、ブラインドの掃除でした。
ブラインドはモップやハンディワイパーでもホコリを取れますが、羽の表と裏をしっかりきれいにしようとすると、やはり手でなぞる方が細かい部分まで届きます。
「手にはめて使える掃除道具があったら便利かも」と思い、このミトングローブを試してみました。
使ってみると、手にはめてブラインドの羽を1枚ずつなぞるだけで、ホコリがすっと取れていきます。
力を入れなくてもきれいになるので、思っていた以上にラクでした。
■使ってみて感じた便利さ
さらに便利だと感じたのは、ブラインドを掃除したあとの使い勝手です。
手袋をつけたまま窓枠をなぞってついでのホコリ取りも楽々。
手にはめたままなら移動しながらニッチの棚もさっと拭けば一瞬でスッキリ。
いろいろなところをついでにきれいにできちゃいます。
雑巾などだと拭き取りにくい手すりの溝なども、指を沿わせると溜まっていた汚れがきれいに取れます。
ミトン型なので、指の動きに合わせて掃除できるのがポイント。
凹凸のある場所や細かい部分にも自然にフィットし、見えにくいホコリを残しにくいのが魅力です。
■お掃除のハードルを下げるアイテム
お掃除ミトングローブは、使う前はイメージしにくいアイテムかもしれませんが、実際に使ってみると、家のあちこちをサッと掃除できる心強い存在になります。
ブラインド、窓枠、棚、手すりなど、「気になったときにすぐ拭ける」ことで、掃除のハードルがぐっと下がりました。
細かいホコリが気になる方や、手軽に掃除したい方は、ぜひ一度試してみてください。
作＝りんご
【りんごさんの記事をもっと読む】エアコンのメンテンナンスは大事！見落としがちな場所のお掃除方法
Instagram（約9万人フォロワー）を中心に子育て中でも出来る掃除やお部屋をすっきりさせるコツなどを発信しています。
今回は、実際に使ってみて「これは想像以上に便利・・！」と感動したお掃除アイテムをご紹介します。
ご紹介したいもの、それは、お掃除用ミトングローブです。
100円均一に販売されているお掃除ミトングローブは、一見使う用途が限られているように見えるので、使うまで良さが分かりにくいアイテムかもしれません。
実際に使ってみると、その使いやすさにすぐ驚かされました。
■きっかけは「ブラインド掃除」
このミトングローブを使い始めたきっかけは、ブラインドの掃除でした。
ブラインドはモップやハンディワイパーでもホコリを取れますが、羽の表と裏をしっかりきれいにしようとすると、やはり手でなぞる方が細かい部分まで届きます。
「手にはめて使える掃除道具があったら便利かも」と思い、このミトングローブを試してみました。
使ってみると、手にはめてブラインドの羽を1枚ずつなぞるだけで、ホコリがすっと取れていきます。
力を入れなくてもきれいになるので、思っていた以上にラクでした。
■使ってみて感じた便利さ
さらに便利だと感じたのは、ブラインドを掃除したあとの使い勝手です。
手袋をつけたまま窓枠をなぞってついでのホコリ取りも楽々。
手にはめたままなら移動しながらニッチの棚もさっと拭けば一瞬でスッキリ。
いろいろなところをついでにきれいにできちゃいます。
雑巾などだと拭き取りにくい手すりの溝なども、指を沿わせると溜まっていた汚れがきれいに取れます。
ミトン型なので、指の動きに合わせて掃除できるのがポイント。
凹凸のある場所や細かい部分にも自然にフィットし、見えにくいホコリを残しにくいのが魅力です。
■お掃除のハードルを下げるアイテム
お掃除ミトングローブは、使う前はイメージしにくいアイテムかもしれませんが、実際に使ってみると、家のあちこちをサッと掃除できる心強い存在になります。
ブラインド、窓枠、棚、手すりなど、「気になったときにすぐ拭ける」ことで、掃除のハードルがぐっと下がりました。
細かいホコリが気になる方や、手軽に掃除したい方は、ぜひ一度試してみてください。
作＝りんご