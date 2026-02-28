今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (2/24～2/27 発表分)
2月24日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<3137> ファンデリー 東Ｇ 26/ 3 28 66 135.7 2/27
<8554> 南日銀 福証 26/ 3 1800 2600 44.4 2/24
<6391> 加地テック 東Ｓ 26/ 3 720 1020 41.7 2/27
<5695> パウダテック 東Ｓ 26/ 3 380 500 31.6 2/25
<9505> 北陸電 東Ｐ 26/ 3 65000 85000 30.8 2/27
<4437> ＧＤＨ 東Ｇ 26/ 3 680 824 21.2 2/26
<9253> スローガン 東Ｇ 26/ 2 205 247 20.5 2/25
<1835> 東鉄工 東Ｐ 26/ 3 16500 19400 17.6 2/25
<2060> フィードワン 東Ｐ 26/ 3 7000 8100 15.7 2/25
<9355> リンコー 東Ｓ 26/ 3 460 530 15.2 2/27
<2708> 久世 東Ｓ 26/ 3 1950 2200 12.8 2/25
<1926> ライト 東Ｐ 26/ 3 13850 15100 9.0 2/26
<1871> ピーエス 東Ｐ 26/ 3 11500 12400 7.8 2/27
<6794> フォスター 東Ｐ 26/ 3 6500 7000 7.7 2/25
<7167> めぶきＦＧ 東Ｐ 26/ 3 106000 113000 6.6 2/24
<7510> たけびし 東Ｐ 26/ 3 4020 4260 6.0 2/26
<1934> ユアテック 東Ｐ 26/ 3 17500 18500 5.7 2/27
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 26/ 4 580 610 5.2 2/27
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ 26/ 3 2730 2800 2.6 2/26
<4687> ＴＤＣソフト 東Ｐ 26/ 3 5200 5300 1.9 2/24
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース