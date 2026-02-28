　2月24日～27日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<3137> ファンデリー　東Ｇ　 26/ 3　　　 28　　　 66　 135.7　 2/27
<8554> 南日銀　　　　福証　 26/ 3　　 1800　　 2600　　44.4　 2/24
<6391> 加地テック　　東Ｓ　 26/ 3　　　720　　 1020　　41.7　 2/27
<5695> パウダテック　東Ｓ　 26/ 3　　　380　　　500　　31.6　 2/25
<9505> 北陸電　　　　東Ｐ　 26/ 3　　65000　　85000　　30.8　 2/27

<4437> ＧＤＨ　　　　東Ｇ　 26/ 3　　　680　　　824　　21.2　 2/26
<9253> スローガン　　東Ｇ　 26/ 2　　　205　　　247　　20.5　 2/25
<1835> 東鉄工　　　　東Ｐ　 26/ 3　　16500　　19400　　17.6　 2/25
<2060> フィードワン　東Ｐ　 26/ 3　　 7000　　 8100　　15.7　 2/25
<9355> リンコー　　　東Ｓ　 26/ 3　　　460　　　530　　15.2　 2/27

<2708> 久世　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1950　　 2200　　12.8　 2/25
<1926> ライト　　　　東Ｐ　 26/ 3　　13850　　15100　　 9.0　 2/26
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　 26/ 3　　11500　　12400　　 7.8　 2/27
<6794> フォスター　　東Ｐ　 26/ 3　　 6500　　 7000　　 7.7　 2/25
<7167> めぶきＦＧ　　東Ｐ　 26/ 3　 106000　 113000　　 6.6　 2/24

<7510> たけびし　　　東Ｐ　 26/ 3　　 4020　　 4260　　 6.0　 2/26
<1934> ユアテック　　東Ｐ　 26/ 3　　17500　　18500　　 5.7　 2/27
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　 26/ 4　　　580　　　610　　 5.2　 2/27
<9709> ＮＣＳ＆Ａ　　東Ｓ　 26/ 3　　 2730　　 2800　　 2.6　 2/26
<4687> ＴＤＣソフト　東Ｐ　 26/ 3　　 5200　　 5300　　 1.9　 2/24

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

株探ニュース