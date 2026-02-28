◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンと中日の一戦は4回までに4本の本塁打が飛び出すアーチ合戦となった。

初回、侍ジャパンの3番・牧（DeNA）が中日先発の大野の初球を左翼席へ叩き込むと、1―1の2回には5番・森下（阪神）がバンテリンドームに新設された“ホームランウイング1号”となる勝ち越しソロ。牧との中大アベックアーチで本番でのレギュラー奪取へ猛アピールした。

中日も負けてない。3回、先頭の辻本が左翼ホームランウイングへ同点ソロを放ち、4回には細川が左越えへ勝ち越しソロ。2―3とリードを許した侍ジャパンの井端監督はベンチで険しい表情を見せた。

X（旧ツイッター）では「ホームラン」「バンテリン」がトレンド入り。「バンテリンらしからぬ空中戦」「バンテリンでホームラン祭」「バンテリンでホームラン4本ってやばいな」「バンテリン今年厄介やなぁ」「今年のバンテリンは違う」「バンテリンと思えないくらいホームラン出てるからホームランウイングの効果すごい」「バンテリンはHR量産球場に変身したのですね」などのコメントが見られた。