¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ûºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤âÂ³¤¤¤¿¡ª¡¡DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¤ÈàÃæÂç¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆá
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡á£Ä£å£Î£Á¡Ë¤È¿¹²¼æÆÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡áºå¿À¡Ë¤¬£²£¸Æü¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¥½¥í¥¢¡¼¥Á¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Ãæ±ûÂç¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ë¤â¤¢¤¿¤ë¥Ï¥Þ¤È¸×¤Î¼çË¤¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ù¥Ã¥¯ÃÆ¤òÈäÏª¤·¡¢£×£Â£ÃËÜÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ëµå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤ÏËÒ¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Ç¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿½éµå¤Î´Å¤¤¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ìÁ®¡£Çòµå¤Ï¶¯Îõ¤ÊÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ëº¸ÍãÀÊ¤ØÃåÃÆ¤¹¤ëÀèÀ©ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎËÒ¤Ï»³ËÜ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢¼ï»Ô¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢º´Æ£µ±¡Êºå¿À¡Ë¤é¤ÈÆ±³ØÇ¯¡£º£Âç²ñ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÎáÏÂ¤Î¿·¤¿¤Ê²«¶âÀ¤Âå¤À¡£¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊàÍ³¿À¤Âåá¤Î£²³ØÇ¯¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤¬¿¹²¼¡£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¡¦ËÒ¤È¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÎ¾·³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿£²²ó¤Ë¡¢Äã¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÄÀ¤à¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÅö¤¿¤ê¤ÏÆ±µå¾ì¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤Ø¡£ËÒ¤È¤Î¥¢¡¼¥Á¶¥±é¤È¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤Ï¤Ë¤«¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£