Dannie Mayが本日 渋谷Spotify O-EASTで開催されたワンマンツアー＜MERAKI＞のファイナル公演にて、結成時から掲げてきた目標であるZepp DiverCityを含む東名阪ワンマンツアー＜YOKAI＞(読み: ヨウカイ)の開催を発表した。

新ツアーのキービジュアルには、妖怪“がしゃどくろ”に操られるDannie May 3人の姿が印象的に配置されている。ツアータイトル＜YOKAI＞が持つ不穏で妖しい世界観を鮮烈に提示したビジュアルだ。

さらに、3月4日に新曲「傲慢」をリリースすることも発表。アンコールにて初披露された。「傲慢」は楽曲「色欲」から連なる“愛の淀み”を描くシリーズ最終章。

妖しさを帯びたビートが印象的なサウンドの中に、これまでの物語と今のDannie Mayらしさが静かに滲んでいる。

配信シングル「傲慢」

2026年3月4日 (水) リリース

https://dannie.lnk.to/Pride