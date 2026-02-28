22/7_the 3rd¡¢ºÆ²ò¼á¥«¥Ð¡¼Âè2ÃÆ¡ÖÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×MV¸ø³«¤Ø
22/7¤Î3´üÀ¸8Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ö22/7_the 3rd¡×¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ê²ò¼á¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡Èthe 3rd¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤òÅ¸³«Ãæ¤À¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè2ÃÆ¡ÖÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬3·î1Æü(Æü)Àµ¸á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£ºî¡ÖÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ï¡¢¤è¤ê¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¡£¤Þ¤À²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Î¶«¤Ó¤ÎÍÍ¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Ê¤Î»ý¤Ä¡ÈÁó¤µ¡É¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¡¢¶Ê¤òÊ¤¤¤¤Ä¤¯¤¹¡È³ëÆ£¡É¤¬º£¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤â°ì¿·¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¿ÈÂÎÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¿¶ÉÕ¤Ç³Ú¶Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2·î25Æü¡¦26Æü¤ËSHIBUYA PLEASURE PLEASURE¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿3´üÀ¸ Äê´ü¸ø±é¡ã¥Ê¥Ê¥Ë¥¸¥é¥¤¥Ö 2026¡ä¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¤Æ½éÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë22/7_the 3rd¤Ë¤è¤ë²»¸»¤âÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¢£22/7_the 3rd ËÌ¸¶¼Âºé¡Ê¤¤¿¤Ï¤é¤ß¤µ¤¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£22/7 3´üÀ¸¤ÎËÌ¸¶¼Âºé¤Ç¤¹¡£
22/7_the 3rd¤È¤·¤Æ2¶ÊÌÜ¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖÌ¤Íè¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤Ï¡¢ÀèÇÚÊý¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ã¥¯Ä´¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£MV¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ä¡¢´¶¾ð¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Èº£¡É¤ò±Ç¤¹³Ð¸ç¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À»ä¤¿¤Á8¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò³Ú¶Ê¤ÈMV¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️22/7¡¡16th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÆó¤Ä¤ÎÆ»¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¢§¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØºÇ¶¯¤Î²¦ÍÍ¡¢ÆóÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©¡ÙSeason2 ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡ÊÁ´4·ÁÂÖ¡Ë
¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×A / SRCL-13650¡Á13652 / 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray1¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦Blu-ray2¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦¥È¥ì¥«¡§´°Á´È×A¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥«15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦»°ÊýÇØBOX
¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×B / SRCL-13653¡Á13655 / 10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD1¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦CD2¡§22/7 Character Song Collection
1.½Õ²Æ½©ÅßÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¡ª / ¶ÍÀ¸Åã»Ò(CV.ËãµÖ¿¿±û)
2.°¦µÚ¾ÚÌÀ / ¿¥¸¶½ã²Â(CV.ÄÇÌ¾ºù·î)
3.ÍÛ¤À¤Þ¤ê·×²è½ñ / À¾±º¤½¤é(CV.ÁêÀîÆà±û)
4.Crash / É¹¼¼¤ß¤ºÉ±(CV.·î¾ëºéÉñ)
5.¤Ò¤È¤¯¤Á¤Ö¤ó / À¥ÎÉÊæÇµ²Ö(CV.Ë¾·î¤ê¤Î)
¡¦Blu-ray¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡¦¥È¥ì¥«¡§´°Á´È×B¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥ì¥«15¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÉõÆþ
¡¦»°ÊýÇØBOX
£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×/ SRCL-13657¡Á13658 / 1,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
Blu-ray¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¤ÄÌ¾ïÈ×/ SRCL-13656 / 1,350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD¡§¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¢§Å¹Æ¬ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê³Æ·ÁÂÖÊÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿³¨ÊÁ¡Ë
¡¦TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A¡¿1¼ï¡Ë
¡¦TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B¡¿1¼ï¡Ë
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C¡¿1¼ï¡Ë
¡¦WonderGOO/¿·À±Æ²Á´Å¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¿·À±Æ²WonderGOO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D¡¿1¼ï¡Ë
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿E¡¿1¼ï¡Ë
¡¦HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡¿°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿F¡¿1¼ï¡Ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿A¡¿1¼ï¡Ë
¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿B¡¿1¼ï¡Ë
¡¦¥³¡¼¥Á¥ã¥ó¥Õ¥©¡¼¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿C¡¿1¼ï¡Ë
¡¦22/7±þ±çÅ¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç¼Ì¿¿D¡¿1¼ï¡Ë
¢¨³ÆÆÃÅµ³¨ÊÁ¡¦22/7±þ±çÅ¹¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦Í½ÌóÍ¥Àè¤Ç¤ÎÀèÃå½çÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¾åµÅ¹ÊÞ°Ê³°¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾°ìÉô¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡ÉÆÃÅµÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤È ¡ÉÆÃÅµÈóÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤´´õË¾¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤«¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
