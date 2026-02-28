ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表壮行試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２６ 名古屋」の中日戦が２８日、バンテリンドームナゴヤで行われ、日本の先発、伊藤大海（日本ハム）は３回を３安打、２失点で降板した。

「ほぼ本番の気持ちでいきたい」と臨んだマウンド。初回、牧秀悟のソロ本塁打で日本が先制した裏、２番岡林、３番サノーに連打を許して一死一、三塁。続く４番細川のライトへの鋭い当たりは森下が好捕したが、犠牲フライとなって１点を献上。日本が勝ち越して２−１となった三回は、昨季まで本塁打なしのプロ３年目の９番辻本に直球を捉えられて左翼の「ホームランウィング」に同点ソロを運ばれた。

２失点したが、失点の後は崩れることなく、３回を４１球で乗り切った。ＷＢＣで導入される、投球間隔に時間制限を設ける「ピッチクロック」への順応ぶりも見せた。

１５０キロを超える速球とスライダー、スプリット、スローカーブなど多彩な変化球を駆使する。２０２４、２５年に２年連続でパ・リーグ最多勝、２５年は沢村賞に輝いた実績をひっさげて２大会連続のＷＢＣ代表入りとなった。

前回ＷＢＣでは中継ぎで日本の優勝に貢献。今大会は、日本が６日に初戦を迎える１次ラウンド（東京ドーム）で、先発陣の一角を担うことも予想される。（デジタル編集部）