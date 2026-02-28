お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇（45）が、28日放送のフジテレビ系「くりぃむの超体験GP」（後2・30）に出演し、海外ロケでの恐怖体験を明かした。

体を張った数々のロケをこなしてきた吉村。ある時、水上で暮らす民族と接触するロケを行ったという。「僕らは船の上にずっといるんです。そこはそんなに危険じゃないですね」。ロケでは3〜4時間の空き時間があったといい、「カメラマンさんとか相方（徳井健太）は、空き時間に海に飛び込んで、ちょっと前に見える無人島で、キャッキャキャッキャ遊んでるんです」と説明した。

吉村は準備が遅れたせいで、徳井らから遅れて海へとドボン。ところが…。「僕が入った瞬間、サメが2匹、すーっと」泳いでるのが見えたという。

吉村は大慌てで船に逆戻り。「“ここにサメいますよ！サメ！”って」。すると、現地の人は「サメなんかどこにでもいるから、全然怖くないし、めったに人を襲わない」と説明してくれたという。

ところがその後、現地人は恐ろしい一言を口に。「“一番怖いのは、お前の友達が島で遊んでるだろ？あそこは人食いワニで今年8人食われてる”って。それくらいギリギリのところでやってるよね？」。スタジオには大きな悲鳴が上がった。