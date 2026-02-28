犬を『ご機嫌にさせる』飼い主の行動5選

犬をご機嫌にさせるために必要なことは、飼い主さんからの深い愛情だけではありません。さまざまな角度からのアプローチが犬の満足度をグッと高めます。ご紹介するポイントを参考に、ぜひ愛犬を『ご機嫌』にさせてくださいね。

1.散歩コースを変える

なんとなく毎日同じコースを散歩していませんか？いつもの道を少し変えるだけで犬のテンションは高まるはず。なぜなら散歩は運動だけではなく景色や音、匂いで脳を活性化させる刺激的な時間なのです。

地面の匂いを嗅ぐ「クン活」も犬にとって非常に楽しい行為。匂いからほかのわんこの情報や残されていた痕跡を探ります。新しい道を歩くと『今日の散歩はいつもと違う！』と、愛犬もご機嫌になってくれること間違いなしですよ。

2.スペシャルなごはんやおやつを与える

何よりも食べることが大好き！そんなわんこは多いはず。命をつなぐ食は生命を維持するために必要不可欠です。食に旺盛な子もそうではない子も、時にはスペシャルなごはんやおやつを与えると途端にご機嫌になってくれるでしょう。

いつものフードにささみやヨーグルトをトッピングしたり、手作りごはんを用意したり…。誕生日や記念日だけではなく、普段の日常にも取り入れてみてくださいね。

3.ノーズワークなど刺激的な遊びを取り入れる

犬が嗅覚を使っておやつやおもちゃを探し当てる「ノーズワーク」は、もともと保護犬のストレス解消を目的に考案された遊びです。脳を刺激する遊びで愛犬の『できた！』を引き出してあげましょう。

見事探し当てたら目いっぱい褒めてあげてください。『余裕だよ！』と愛犬の自尊心がくすぐられ、飼い主さんに褒められた喜びで気持ちが満たされます。少しずつステップアップし成功体験を積むことで、何事にも自信がつきやすくなります。

4.マッサージをしてあげる

愛犬とは毎日触れ合っていると思いますが、マッサージを取り入れてみてはいかがでしょうか。毎日5分程度、スキンシップの延長でかまいません。手のひら全体を使い、首から背中、お腹、お尻と毛並みに沿って優しくなでます。くるくると円を描いたり、優しくつまんだりとバリエーションをつけると良いですね。

マッサージは血行促進、ストレス解消の効果が期待できます。毎日触れ合うことで愛犬の健康チェックにもなり一石二鳥。愛犬も、『気持ちいいなぁ』とうっとりご機嫌になることでしょう。

5.飼い主が笑顔を絶やさない

犬は人間の、特に信頼を置いている飼い主さんの感情に共感します。表情や仕草、声のトーンから実に敏感に読み取るのです。ですから、飼い主さんが笑顔で楽しそうにしているとポジティブな気持ちが伝染し、愛犬もご機嫌になります。『なになに？』『楽しそうですね！』と、キラキラした笑顔で問いかけてくるでしょう。

ポジティブな気持ちが伝染するということは、反対のネガティブな気持ちも伝わってしまいますので、愛犬の前では明るく振舞うことを心がけてくださいね。

愛犬の気分が良くなっているときにみせるサインとは？

それでは、犬の気分が上向きのときはどういった仕草をみせるのでしょうか。喜んでいる以下のサインを見逃さず、愛犬の気持ちに応えてあげましょう。

口角が上がり笑顔になる 大きく尻尾を振る 体を寄せ甘えてくる クルクルと飛び跳ねるように回る アイコンタクトをとろうとする

これらは犬がご機嫌なときによくみせるサインです。感情表現が豊かなので、嬉しいときには笑顔を見せたり、ぴょんぴょん回るなど分かりやすいはず。気分がよいときは頻繁にアイコンタクトをとり、飼い主さんからの愛情を確認しようとすることも。愛犬からのサインを受け取り『ありがとう』と応えてあげてくださいね。

まとめ

愛犬の機嫌も飼い主さん次第です。犬はご主人様が喜んでくれることが何より嬉しいと感じます。大切な愛犬がご機嫌に過ごせるよう、ご紹介した方法を取り入れてみてください。愛犬だけの『ご機嫌ポイント』を探してみるのも楽しいですね。