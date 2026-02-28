X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない勘違いをしてしまったわんこの姿。人間みたいな表情は記事執筆時点で25万件の『いいね』を獲得。「フランダースの犬で泣いた」「今にも天使が寄ってきそう」「完全にエンディング」など700件を超えるコメントが寄せられることとなりました。

【写真：『最終回すぎる犬』寝転がる大型犬がライトで照らされた結果…まさかの光景】

スヤスヤ眠る姿に…

TikTokアカウント「@fukumaru_buna」の投稿主さんは、シベリアンハスキーの『福丸』くん、『ぶな』ちゃん、『しゃけ丸』くんと暮らしています。今回の主役は、福丸くん。この日は部屋でぐっすり眠っていたそうです。しかし、その姿に、投稿主さんは思わず息を飲んでしまったとか…。

福丸くんは、部屋の中央で、行き倒れたかのようにグッタリと横になっていたのです。安心しきった表情で眠る福丸くんの姿は、投稿主さんに「あるアニメのワンシーン」を連想させました。そのアニメとは…。

人気アニメと完全一致！？

投稿主さんがイメージしたアニメとは、名作「フランダースの犬」。福丸くんが横になって安らかに眠る姿が、天使たちが空からお迎えに来るラストシーンと酷似していたのです。

試しに、画像に「スポットライト」を付けてみることにした投稿主さん。スポットライトに照らされた福丸くんの寝姿は悲壮感に溢れ、ラストシーンと完全一致したといいます。

もちろん、福丸くんは熟睡していただけですが、あまりの切なさに思わず抱きしめてしまったとか…♡

そんな福丸くんは、とっても可愛らしい顔の男の子。後輩にあたるぶなちゃん＆しゃけ丸くんを、とても大切にしているといいます。

この投稿に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「スポットライトすぎますwww」「神々しすぎてまぶしい…」「左下にテロップで【完】ってついてそう」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「@fukumaru_buna」には、3匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@fukumaru_buna」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。