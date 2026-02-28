老後の心配事といえば、やはりお金。現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケートから、宮崎県に住む66歳男性のケースを紹介します。

金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。

現役時代にいくら稼ぎ、いくら貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケートから、宮崎県に住む66歳男性のケースを紹介します。

年金だけでは生活できず……

男性は現在の年金暮らしに「満足してない」といいます。

現役時代から老後生活に備えていたら

毎日切り詰めて生活している男性。今の生活で気がかりなことがあるそうで……。

マンガ：金子べら（@bera_kaneko）

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがあります
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではありません
(文:あるじゃん 編集部)