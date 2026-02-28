【北海道・東北居住者に聞いた】春にドライブで行きたい場所ランキング！ 「五稜郭公園」「小樽運河」を抑えた1位は？
NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。
同率第2位：五稜郭公園同率2位の1つ目は、北海道函館市の「五稜郭公園」。幕末に築造された星形の城郭跡を整備した公園で、春にはソメイヨシノが咲き誇る道南屈指の桜の名所です。五稜郭タワーの展望台からは、星形の堀に沿ってピンク色に染まる公園全体を一望できます。
同率第2位：小樽運河同率2位のもう1つは、北海道小樽市の「小樽運河」。大正時代に造られた運河沿いには石造りの倉庫群が立ち並び、レトロな雰囲気が漂います。春は穏やかな気候の中で運河沿いを散策したり、周辺のガラス工房やスイーツ店をめぐったりと、ドライブの立ち寄り先としても人気です。
▼回答者コメント
「同じ北海道ですが、行ったことがないので桜を見て楽しんでみたいです」（50代男性）
第1位：富士山1位は「富士山」。北海道・東北からは遠方ながら、日本を代表する名峰への憧れの強さがうかがえる結果となりました。春は残雪の白と麓の桜のコントラストが美しく、富士五湖周辺など爽快なドライブルートも充実しています。湖畔から桜越しに富士山を望む絶景を楽しめるほか、周辺には温泉施設やグルメスポットも豊富です。
▼回答者コメント
「美しい風景を眺められるから」（10代男性）
「富士山を近くで見たことがないから。パワーを貰えそうだから」（30代女性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)