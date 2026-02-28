元婚約者に捨てられたミロチさんが出会ったのは、天然記念物並みにピュアで真面目な10歳年下の夫だった！

【第1回】10歳年上の女性に見返りなく尽くしてくれる男性の正体とは

ふたりの行く手には山あり谷あり…。でも、ふたりなら乗り越えられない壁はない。Instagramで大人気のミロチさんが自身の経験を描くウェディングストーリーです！

「結婚すると決めたならあきらめるな！」ふたりの前に立ちはだかった困難

婚姻届の提出予定日は、なんと大雪！車で市役所に向かうつもりのふたりでしたが、車が埋もれてしまうほどの量…。「これは無理なやつです」と弱気のチロくんに、ミロチさんは「どんな困難もふたりで乗り越えるんじゃなかったのか！」と喝をいれます。

ふたりで車の雪を払いますが、その後も雪はしんしんと降り、結局車は埋もれてしまいました。その事態に、ミロチさんもあきらめることを決断します。しかし、その残念そうな様子を見て、チロくんは市役所まで歩いて行くことを提案しました。

早速徒歩で市役所に向かってみるものの、前が見えないほどの吹雪がふたりを襲います。

遭難不可避と思いながらもやっとの思いで市役所についた時には、ふたりとも疲労困憊。「こんな事になるなんてマリッジブルーだわ…」とつぶやくミロチさんに、「今？」と確認してしまったチロくんでした。

作／ミロチ