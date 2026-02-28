試合前には2日連続でフリー打撃を行い快音連発

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は28日、中日との「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合中に帰路についた。試合出場はなく、試合前には2日連続でフリー打撃を行い調整。翌日以降に備え、5回の侍ジャパンの攻撃中に帰宅した。

この日、大谷は侍ジャパン一番乗りでグラウンドに姿を見せると、高城俊人ブルペン捕手を相手にキャッチボール。その後、鈴木誠也外野手（カブス）、吉田正尚外野手（レッドソックス）らと同じ組でフリー打撃を行った。25スイングで9本の柵越えをマーク。27日に続き、2日連続で特大弾を放ち、場内の視線を独占した。

試合前のセレモニーでは、中日のマスコット・ドアラからのハイタッチをスルーする“塩対応”を見せるなど、グラウンドでの一挙手一投足にファンが注目した。試合が始まると、5回の攻撃中に帰宅。鈴木、菊池雄星投手（エンゼルス）、菅野智之投手（ロッキーズ）も球場をあとにした。

大谷らメジャーリーガーは名古屋での試合（27日、28日）に出場しないものの、チケットは両日ともに完売。中日との強化試合2戦目は、牧秀悟内野手（DeNA）と森下翔太外野手（阪神）が本塁打を放つなど、5回を終わって侍ジャパンが4点をリードしている、（Full-Count編集部）