大谷翔平の打撃練習を“マニア”も絶賛

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は、中日との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の試合前にフリー打撃を実施。合流後初のフリー打撃となった27日は、28スイングで11本の柵越えをマーク。大谷の力強い打球に球場は騒然となった。

“大谷マニア”として知られ、米スポーツ局「FOXスポーツ」のアナリストを務めるベン・バーランダー氏は「彼のBP（打撃練習）は間違いなく今まで生で観た中では最も目を見張るBPだ。彼のファン、そして同僚たちでさえ圧倒されていた」と表現するなど、興奮が冷めない様子だった。

大谷の快音をSNSなどで確認したファンは「この（観客の）唸り声を聞いてみて。マジで」「こりゃすごい。BPだけで？」「これが、あらゆるチームが提示できるどんな契約でも彼にその価値があった理由だ」などの盛り上がりを見せていた。

MLBでもトップクラスのパワーを誇る大谷が見せる打撃練習は、見る者すべてを魅了することから度々「ショーを開催」との見出しで米メディアに報じられている。今回も例外ではなく、日本凱旋で試合前からファンの度肝を抜いていた。（Full-Count編集部）