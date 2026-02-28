2月28日、中山競馬場で行われたG3・オーシャンステークス（芝1200m）は、7番人気のペアポルックスが内から抜け出して快勝、嬉しい重賞初制覇を飾った。1番人気に支持されたG1馬ルガルは3着まで。

オーシャンステークス、勝利ジョッキーコメント

「何回も乗せて頂いていたので分かっていたのですが、勝ちきれないレースが続いている中で最高なパフォーマンスを見せてくれました。（最内が）開いてましたね（笑）。腹を括って脚を信じて、そういう脚を前半か後半で使うかでした。（高松宮記念に向けては）去年が大失敗したので、今年は枠順もそうですがいいレースが出来ればと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月28日、中山競馬場で行われた11R・オーシャンステークス（G3・4歳上オープン・芝1200m）は、岩田康誠騎乗の7番人気、ペアポルックス（牡5・栗東・梅田智之）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のレイピア（牡4・栗東・中竹和也）、3着に1番人気のルガル（牡6・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは1:07.0（良）。

2番人気でC.ルメール騎乗、ファンダム（牡4・美浦・辻哲英）は、12着敗退。

前半32.0の超ハイペース、鮮やか差し切り

岩田康誠騎乗の7番人気ペアポルックスが、重賞初制覇を飾った。レースは前半32.0秒の超ハイペースで流れる厳しい展開。後方でじっくりと脚を温存したペアポルックスは、直線に向いて最内をスルスルと進出。ゴール前では馬群を巧みにさばいて抜け出し、鮮やかな差し切り勝ちを決めた。

ペアポルックス 18戦4勝

（牡5・栗東・梅田智之）

父：キンシャサノキセキ

母：ミラクルアスク

母父：ディープインパクト

馬主：廣崎利洋HD

生産者：ASK STUD

【全着順】

1着 ペアポルックス 岩田康誠

2着 レイピア 戸崎圭太

3着 ルガル 鮫島克駿

4着 ママコチャ 川田将雅

5着 ヨシノイースター 田辺裕信

6着 フリッカージャブ 松山弘平

7着 ウイングレイテスト 松岡正海

8着 ルージュラナキラ 横山武史

9着 ビッグシーザー 北村友一

10着同着 カリボール 柴田善臣

10着同着 フィオライア 太宰啓介

12着 ファンダム C.ルメール

13着 フリームファクシ 菅原明良

14着 オタルエバー 大野拓弥

15着 インビンシブルパパ 佐々木大輔

16着 ピューロマジック 横山和生