◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」中日―日本（２８日・バンテリンドーム）

侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日、中日との壮行試合の試合途中に球場を離れた。この日は球場に“一番乗り”し、二刀流調整するなど大忙しな１日を過ごした大谷は、５回途中に菅野、菊池、鈴木らのメジャー勢とともに一足先に帰路についた。帰り際には「お疲れさまでしたー！」と爽やかにあいさつ。規定でメジャー組は２７，２８日の壮行試合に出場できず、前日も試合中に帰路につき、コンディション調整を優先させていた。

この日は、チームバスで到着すると、キャップのつばを後ろ向きに被り、さっそうと“一番乗り”で球場入り。その後は開場前、中日の練習中ながらグラウンドにもいち早く現れ、ファウルゾーンでキャッチボールを開始。徐々に距離を伸ばすと、左翼フェンス付近まで下がり、約１００メートルの大遠投で調整した。約１０分間、感触を確かめた。

また、２日連続でカブス・鈴木誠也、レッドソックス・吉田正尚とのメジャー侍トリオで豪華なフリー打撃を実施。大谷の２日連続での実施は極めて異例で、５階席へ推定１６０メートル級のアーチを放つなど、２５スイング中、衝撃９発。３万人以上の大観衆の度肝を抜き、大忙しな二刀流調整を華やかに締めていた。

大谷は中日戦との試合前セレモニーには登場。選手紹介では中日のマスコット「ドアラ」がグータッチを求めていたが、大谷は笑いながらスルー。まさかの“塩対応”に笑いが起こっていた。

メジャー組は２、３日の強化試合から出場可能となる。