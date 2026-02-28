◆練習試合 巨人４―２サムスン（２８日・那覇）＝特別ルールで延長１１回まで＝

巨人の戸郷翔征投手が２８日、韓国・サムスンとの練習試合（那覇）で先発。１軍投手陣では大トリとなる自身今季初実戦で１回無安打無失点、１Ｋと完璧に抑えた。「もう少し修正は必要かなと思いますし、これからどんどん上げていきます」と表情を引き締めた。

戸郷は初回、先頭のキム・ジチャンを１４５キロの直球で中飛に、続く２番・キム・ソンユンは変化球で右飛に抑えた。３番・リュ・ジヒョクを１４７キロ直球で見逃し三振に仕留めて、３者凡退で初実戦を終えた。最速は１４８キロで「ストレートの球速という面に関しては前回のシートに比べたらいいボールが出たんじゃないかな、と思います」と自らに及第点を出した。「フォークに関してはいい軌道が出たんじゃないかな、と思います」と手応えもあった。

昨季は開幕投手を務めながらも２度の２軍降格もあり、８勝９敗、防御率４・１４に終わっていた右腕。那覇キャンプでは１４日にライブＢＰに登板したが、打者１０人に対して２安打３四球。その後は、実戦登板はせずにリリースポイントを下げたフォームを体にたたき込むためにネットスローなどを行っていた。「今日は１イニングなので、今できる全力を出しましたしね、第一段階はクリアできたんじゃないかな、と思います」と語った。