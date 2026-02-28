◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026 壮行試合 侍ジャパン―中日（2026年2月28日 バンテリンD）

侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。序盤から両軍が本塁打で点を取り合う展開。狭くなった「新バンテリンD」で空中戦が繰り広げられた。

侍ジャパンは初回に3番・牧が左越え先制ソロ。2回先頭も森下も左翼へ「ホームランウイング1号」となるソロを放った。

中日も3回、1軍公式戦0本塁打の9番・辻本が左翼ホームランウイングへ一発。2―2の4回先頭の細川も左越え勝ち越しソロを放ち、4回までに両軍合わせて4本のソロ本塁打が飛び出した。

バンテリンドームは、名称が「ナゴヤドーム」時代から屈指の本塁打が出にくい球場だった。「ホームランウイング」は、これまでの外野フェンス（高さ4・8メートル）の手前に新しいフェンス（同3・6メートル）を立て、その間に座席を新設。三日月状に設置され、左中間と右中間の最深部から本塁まで116メートルあった距離は6メートル縮まった。