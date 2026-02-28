【「働いてないし、ヒマでしょ？」】やっと子育て終えたのに…今度は孫育て？＜第3話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第3話 頼る気マンマン！
【編集部コメント】
娘の妊娠は嬉しいけれど、孫育てをガッツリするつもりはないサトミさん。仕事と子育ての両立のため、ガッツリサトミさんを頼りたいミユさん。戦いの火蓋が切られました……！ フルタイムで仕事をしながら子育てをするのは本当に大変なこと。ミユさんがお母さんを頼りたくなる気持ちは痛いほどわかります……が、ミユさん、サトミさんが当たり前に孫を見てくれると思いすぎではありませんか……？ もしかしたらマタニティハイもあるのかもしれませんが、ちょっと視野が狭くなっていそうです！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
