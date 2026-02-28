えなこ、美脚まぶしいミニスカ×ルーズソックス “双子コーデ”でディズニーにSNS反響「可愛いしかない空間」
人気コスプレイヤーのえなこが28日、自身のインスタグラムを更新。双子コーデでディズニーを訪れたことを明かした。
【写真】えなこ、美脚まぶしいミニスカ×ルーズソックス “双子コーデ”でディズニー
えなこは、グラビアアイドルでコスプレイヤーの南あみとディズニーを訪れた様子を投稿。「あみとディズニー楽しかったな」というコメントを添え、白の襟付きのピンクのトップス、ピンクのミニスカート、ピンクのルーズソックス、白のスニーカーにピンクのリボンという“双子コーデ”の写真を投稿した。
この投稿にコメント欄には「可愛いしかない空間」「二人の妖精みーっけ」「かわいい！」「ディズニーのキャラクターのような存在感！」などのコメントがあがっている。
【写真】えなこ、美脚まぶしいミニスカ×ルーズソックス “双子コーデ”でディズニー
えなこは、グラビアアイドルでコスプレイヤーの南あみとディズニーを訪れた様子を投稿。「あみとディズニー楽しかったな」というコメントを添え、白の襟付きのピンクのトップス、ピンクのミニスカート、ピンクのルーズソックス、白のスニーカーにピンクのリボンという“双子コーデ”の写真を投稿した。
この投稿にコメント欄には「可愛いしかない空間」「二人の妖精みーっけ」「かわいい！」「ディズニーのキャラクターのような存在感！」などのコメントがあがっている。