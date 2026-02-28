【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）のアイザックマン長官は２月２７日、米主導の有人月探査「アルテミス計画」で、宇宙飛行士を乗せた宇宙船と月着陸船を地球上空でドッキングさせる試験を新たに行うと発表した。

実施時期は２０２７年。試験で月着陸船の安全性を確かめたうえで、「アポロ計画」以来約半世紀ぶりとなる有人月面着陸を予定通り２８年に行うとしている。

実際に有人月面着陸を行う際には、大型ロケット「スペース・ローンチ・システム（ＳＬＳ）」で宇宙船「オリオン」を打ち上げ、飛行士は月上空でオリオンから月着陸船に乗り換える。米スペースＸと米ブルーオリジンが開発している月着陸船は完成していない。米国の航空宇宙安全諮問委員会は２月に公表した報告書で、月着陸船の安全性を検証する必要があると指摘していた。

記者会見では月面着陸の頻度を「１０か月に１回」に短縮する目標も掲げた。２８年は２回の月面着陸を実施できる可能性もあるという。

アルテミス計画をめぐっては、第２弾にあたる有人の月周回探査計画で使う大型ロケットに異常が見つかり、打ち上げが４月以降に延期されている。