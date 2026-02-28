女子プロゴルファーの金沢志奈（クレスコ）が２８日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

「いつも応援してくださる皆様へ」の書き出しで「私事ではございますがこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と２ショット写真を投稿した。

「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共にこれからもゴルフとまっすぐ向き合いより一層精進して参ります」と決意をつづり、「今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と締めた。

金沢は昨年９月のソニー日本女子プロ選手権をプレーオフで制し、ツアー初優勝をメジャー大会で飾った。プロ１０年目の今季、最愛の人の支えを力に、さらなる飛躍を遂げる。

◇金沢 志奈（かなざわ・しな）１９９５年７月２９日、茨城・笠間市生まれ。３０歳。８歳から父の勧めでゴルフを始める。中央学院大時代に同郷の後輩・畑岡奈紗と出場した２０１５年国体で団体優勝。同大３年時の１６年に日本女子学生選手権を制すると中退。１７年７月のプロテストに一発合格し、同年下部ツアーで１勝。趣味は登山、読書。好きな花はアジサイ。名前は母・雅枝さんが「柔らかい響きがいい」と命名。１６４センチ。