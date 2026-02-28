◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第10節 浦安19―78神戸（2026年2月28日 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）

浦安は1敗の神戸に19―78（前半5―38）で敗れ、3勝7敗となった。

浦安は立ち上がりから神戸の猛攻に苦しみ、いきなり6連続トライを許した。0―38で迎えた前半ロスタイム、スクラムの好機からWTBイズラエル・フォラウ（36）がトライを決めてようやく5点返した。後半に入ってさらに2トライを与えて5―52に。後半22分、CTBタナ・トゥハカライナ（28）のゲインからパスを受けたFB山中亮平（37）が古巣を相手にトライを決めた。その後は神戸に4連続トライを決められて12―78に。後半40分、途中出場のSH小西泰聖（25）がラックから拾い上げてそのまま前へ突っ込んでトライを決め、そのまますぐにコンバージョンも成功させて19―78で試合を終えた。

元日本代表のFB山中にとって、社会人1年目から在籍してきた古巣との初対決。相手のファンからも温かい拍手を受けた。待ち望んでいた対戦を終え「楽しかったですよ。でもやられすぎですね…強かった」と大敗を反省。「まだまだそのレベルではないけど、戦い方次第でなんとでもなる」と現役中の“古巣討ち”を一つ目標に掲げた。

神戸のメンバーは、全員が一緒に練習を積んできたよく知っている選手たち。アーリーエントリーのFB上ノ坊駿介（22＝天理大4年）も学生時代から神戸の練習に参加しており、同じポジションの山中は指導もしてきたという。上ノ坊は「“ハイボールキャッチうまくなったな”と言ってもらえた。山中さんに教えていただいて成長しました」と“大先輩”に感謝していた。