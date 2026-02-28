ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』。

2月25日（水）に放送された第3話では、美女を翻弄していた男性メンバーの行動がまさかの結末を招いてしまった。

©AbemaTV, Inc.

今回は、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“0票”だったモデルのたいせい（陸大成／25歳）が脱落を回避するべく、猛アプローチを開始することに。

前回の第2話で急速に距離を縮めたものの、「Pre 2ndモテVOTE」ではたいせいに票を入れなかった女優のはづき（木村葉月／25歳）に対し、「安心できひんな」と不信感を募らせたたいせい。

「2ndモテVOTE」本番で自分に票を入れるつもりなら「証明して？」と迫り、はづきからの濃厚なキスを受ける。

©AbemaTV, Inc.

ドラマのような熱いキスシーンにスタジオMC陣にも動揺が走るなか、次にタレントのかの（高橋かの／24歳）と2ショットになったたいせい。

「ユウキ君が高まってる」「なんかわかんなくなっちゃった」と、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）への想いなどを率直に打ち明けたかのに対し、たいせいはかのの肩を抱き、顔を覗き込むように密着度を高めていく。

©AbemaTV, Inc.

そんなたいせいの様子に、スタジオMCの霜降り明星・せいやが「このシステム利用してキスしまくろうとしてる」とツッコミを入れたのものの、たいせいの熱烈アプローチは加速。

たいせいはストレートに「キスしていい？」と投げかけ、「うん」と返したかのに顔を近づけると、またも濃厚なキスを交わす。

美女2人への連続キスというたいせいの大胆な駆け引きに、せいやは「そのやり口見たぞ！」「おいおい！」とツッコミながら爆笑した。

©AbemaTV, Inc.

しかし、番組後半で発表された「2ndモテVOTE」の結果では、たいせいが無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が、逆に票を遠ざける結果となった。

この結末に、スタジオMCのYOUは「え！急じゃない？」と驚きつつも、「（キスが）バレちゃったな、やっぱり」「女子はナメたらあかんのよ」と、女性票のシビアさを指摘していた。