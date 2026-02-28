ラーメン王国・新潟は、気ままに電車でめぐっても、見知らぬ街で、ふとおいしいラーメンに出会えます。「ぶらり途中下車のラーメン」は今回も新潟駅と柏崎駅を結ぶ越後線。新潟市の繁華街から、住宅街、さらに田園まで、日本海に沿って走る路線です。おいしいラーメンを求めて出発進行！

小針駅周辺をぶらり

豊岡えりなリポーター

「小針駅周辺をぶらりとまいります。住宅街や学校があるエリアの玄関口です。いろいろな飲食店があるので、様々なジャンルのラーメンが食べられそうです。今回もたくさん食べてきます！」

さわやかで華やかな香り

さわやかで華やかな香りの、きれいなしょうゆ色のスープ。



吟味された食材の出汁が重ね合わされた上品な1杯が看板です。

行列のできる人気店

小針駅から歩いて11分。



新潟市西区の通称“ラーメンストリート”の一角にお店を構える「中華そば 貴の香」。



県内の有名店で24年ラーメン作りを学んだ店主が、香りで楽しむラーメンを看板に2年前にオープン。



連日行列ができる人気店になっています。



Wスープもおいしさのポイント

まずは「熟成醤油ラーメン」。



「再仕込み醤油」を軸に、数種類をブレンドした特製のしょうゆ。



そこに羅臼昆布や、平子煮干しを合わせて熟成させた「かえし」がラーメンの味を作ります。



そしてダブルスープもおいしさのポイント。



鶏とあさりの出汁をメインに、昆布などの出汁が合わせられています。



臭みを極限まで取り除いて、上品なコクを引き出しています。



穏やかなしょう油色の1杯

「お待たせいたしました。『熟成醤油ラーメン』です。ごゆっくりどうぞ」



魚介の軽やかな香りが立ち上る、穏やかなしょうゆ色の1杯。



このスープに合わせて味付けされたのがトッピング。



口溶けが滑らかな国産豚を使った低温調理の肩ロースと鶏むね肉のチャーシュー。



さらに真ん中で目立っているのが真っ黒ななると。



静岡県焼津産の竹炭と黒ごまが練り込まれていて、ごまの甘みが魚介出汁のあっさりとしたスープにアクセントを加えます。



スープはクリアで深い味わい

スープは、アサリの芳じゅんなうまみがギューッと絞り出されている角のない出汁と、魚の王様「鯛」の香りとうまみを移した特製の鶏油（チーユ）。



クリアで深い味わいに驚きます。



スープをまといながら持ち上がるストレートの細麺は、国産小麦をブレンドした全粒粉で、気持ちのよいのどごしのあと、小麦の香りが広がっていきます。



リポート

「鶏のコクとアサリのうまみが、香りも含めてふわって広がってきますね。素材の香り、しっかり感じながらも、それぞれがバランスよく合わさっている感じがする」



２つ目のしょう油味ラーメン

しょうゆ味は、もう一つ。



こちらはアサリと昆布に代わって、「帆立」と「かつお節」のうま味が生かされた、味わいも色もクリアなスープの1杯。



かえしは白しょうゆと2種類の塩などで構成され、優しく深みのある味に調えられています。



出汁のおいしさと香りを堪能できる2つのしょうゆ味のラーメン。



爆発的な人気の1杯

続いては、とろみがつけられた白濁としたスープの1杯です。



「お待たせいたしました。『ごぼみ』です。こちらの辛みをお好みで入れてお召し上がりください」



爆発的な人気のため期間限定からグランドメニューに昇格した1杯は、数種類のみそを合わせて熟成させた特製のみそと強火で炊き上げられた臭みのない豚骨出汁が味を作っています。



トッピングの注目は素揚げされたゴボウ。



浸すとゴボウの香ばしさが加わり、ひと味変わります。



そして、もやしと白髪ねぎの中に潜むナッツも、いいアクセントを加える影の立て役者です。



みそ味のこの1杯は食べ応えのある中太のストレートで、深みのあるみそスープに負けない小麦の香りと甘さは健在です。



リポート

「すっごい、クリーミー。とろける感じの甘くて優しいスープです」



辛みそを溶かすと…

この1杯、別皿で提供される辛みそを溶かすと、優しい味わいがピリリと引き締まります。



甘く華やいだ芳醇な香りで誘ってくる風格高きラーメンたち。



いつまでも余韻として心に残る出汁のおいしさに、多くの人が魅了されています。



2026年2月19日「夕方ワイド新潟一番」放送より