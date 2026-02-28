マテウスのスーパーミドルさく裂！　1点を守り抜いた長崎、C大阪を下して2連勝

　明治安田J1百年構想リーグ　地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、V・ファーレン長崎とセレッソ大阪が対戦した。

　ともに2勝目を目指すチーム同士の一戦。前半はホームの長崎が攻勢で試合を進める。何度かC大阪のゴールを脅かすなか、相手GK中村航輔の牙城を崩したのは38分、マテウス・ジェズスの強烈な一撃だった。敵陣中央でパスを受けると左足一閃。シュートはゴールの真ん中に飛んだものの、無回転の強烈な一撃に中村も反応しきれず、ボールがゴールに吸い込まれた。

　後半はC大阪も敵陣深い位置での時間を増やしていくが、長崎の集中した守備に阻まれてゴールが遠い。一方、長崎も何度か追加点のチャンスが訪れるが、相手GK中村の好セーブが光り2点目は奪えない。

　試合はこのまま終了し、1点を守り抜いた長崎は2連勝、C大阪は2連敗となった。次節、長崎は3月8日に敵地でガンバ大阪と、C大阪は同7日にホームで清水エスパルスと対戦する。

【スコア】
V・ファーレン長崎　1−0　セレッソ大阪

【得点者】
1−0　39分　マテウス・ジェズス（長崎）


【ゴール動画】長崎 vs C大阪