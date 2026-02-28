マテウスのスーパーミドルさく裂！ 1点を守り抜いた長崎、C大阪を下して2連勝
明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第4節が28日に行われ、V・ファーレン長崎とセレッソ大阪が対戦した。
ともに2勝目を目指すチーム同士の一戦。前半はホームの長崎が攻勢で試合を進める。何度かC大阪のゴールを脅かすなか、相手GK中村航輔の牙城を崩したのは38分、マテウス・ジェズスの強烈な一撃だった。敵陣中央でパスを受けると左足一閃。シュートはゴールの真ん中に飛んだものの、無回転の強烈な一撃に中村も反応しきれず、ボールがゴールに吸い込まれた。
後半はC大阪も敵陣深い位置での時間を増やしていくが、長崎の集中した守備に阻まれてゴールが遠い。一方、長崎も何度か追加点のチャンスが訪れるが、相手GK中村の好セーブが光り2点目は奪えない。
試合はこのまま終了し、1点を守り抜いた長崎は2連勝、C大阪は2連敗となった。次節、長崎は3月8日に敵地でガンバ大阪と、C大阪は同7日にホームで清水エスパルスと対戦する。
【スコア】
V・ファーレン長崎 1−0 セレッソ大阪
【得点者】
1−0 39分 マテウス・ジェズス（長崎）
