STARGLOW、2ndシングル収録曲「Green Light」MVティザー公開

STARGLOWが、3月2日に配信リリースされる楽曲「Green Light」のMVティザー映像を公開した。

■「Green Light」MVは3月2日20時プレミア公開

「Green Light」は、4月1日にリリースされる2ndシングル「USOTSUKI」より先行配信となる楽曲。BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲としても爆発的な人気を誇っている。

デビューシングルから一転、シリアスな緊張感が漂うこのシネマティックな映像が、あらたなSTARGLOWの表現を予感させ、MVへの期待を最高潮に高めている。

なお、MV本編は、3月2日20時にプレミア公開される予定。

■リリース情報

2026.03.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Green Light」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

