STARGLOW、2ndシングル収録曲「Green Light」MVティザー公開
STARGLOWが、3月2日に配信リリースされる楽曲「Green Light」のMVティザー映像を公開した。
■「Green Light」MVは3月2日20時プレミア公開
「Green Light」は、4月1日にリリースされる2ndシングル「USOTSUKI」より先行配信となる楽曲。BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』審査楽曲としても爆発的な人気を誇っている。
デビューシングルから一転、シリアスな緊張感が漂うこのシネマティックな映像が、あらたなSTARGLOWの表現を予感させ、MVへの期待を最高潮に高めている。
なお、MV本編は、3月2日20時にプレミア公開される予定。
■リリース情報
2026.03.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Green Light」
2026.04.01 ON SALE
SINGLE「USOTSUKI」
■関連リンク
「USOTSUKI」特設サイト
https://starglow-sp.com/USOTSUKI/
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/