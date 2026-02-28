2月27日、お笑い芸人・小籔千豊が、『旬感LIVEとれたてっ！』（関西テレビ）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアをめぐる状況に苦言を呈し、話題を集めている。

今回話題にのぼったのは、帰国した“りくりゅう”ペアが25日に開いた記者会見での質問内容だった。会見の司会を務めていた記者が、「見ようによって、ほんとうにいろんな関係に見える。仲の良い兄妹にも、友人関係にも、夫婦漫才にも見える。“りくりゅう”は何が正解なのか」と“直球質問”を投げかけたのだ。

この問いに対し、りくりゅうこと三浦璃来、木原龍一選手の2人は、「戦友じゃないですかね。けんかもすごくします」「一緒にいて当たり前で、家族みたいな存在」などと回答した末、そろって「あとは想像にお任せします」と笑顔で語ったことが話題を集めた。

27日の放送で、このやり取りが取り上げられると、小籔は「もう二度と聞かんでええと思います」とバッサリ。「家族で“こうなんかな”“ああなんかな”言うのはええけど、あの人らに当てんでええわ」と持論を語った。

小籔は、次のメダリストも同じような質問をされてしまうと指摘し、「前付き合ってたけど仲悪くなったとか、パートナーとしてはええけど付き合うのは嫌やなと思ってるとか、いろんな人がこの先出てくる。あれをいちいち聞かれた時に『パートナーとしてはええと思うんですけど、付き合うのは絶対無理ですね』とか言わすんか？ってことになってきてしまう。先のこと考えたら一切聞かない！」と説教モードに入っていた。

Xでは、小籔の持論に賛同する視聴者の声が続々と寄せられている。

《小籔さんの考えに賛同 ペアのベストな関係を続けてもらうには、ゲスな勘ぐりしないでほしい》

《小籔さんよく言ってくれた！》

《小籔さんナイスすぎる！どの競技でもペアに対しての見方が本当にゲスいわ。仕事上のパートナーみんなカップルなんか？てね》

“りくりゅう”ペアをめぐっては、金メダルを獲得した演技への絶賛が集まるなか、息のあった演技の裏に見える信頼関係にも、多くの注目が寄せられた。スケートのために共同生活を送っていることもあり、「付き合っているのでは？」などと噂されてきたのだ。

「気になる人が多いのも無理はありませんが、どういった関係性でも、世間の期待が先走ってしまい、2人が色眼鏡で見られてしまうことを懸念するファンも多くいます。連日続く好奇の視線に、視聴者も辟易しつつあるようです。

この話題に関しては、小籔さんだけでなく、元フィギュアスケート選手の安藤美姫さんも、26日の『ひるおび』（TBS系）で『彼ら、彼女だけの問題で、外部が気にすることでもない』『あまりそっちばかりフォーカスしてほしくない』とコメントしていました。2人の関係がどうあれ、プライベートなことだけに、今後は取り上げ方に慎重さが求められそうです」（芸能担当記者）

五輪が閉幕し、アスリートたちのプレーからプライベートに興味が移りつつある中、小籔の一喝がどう響くのか。