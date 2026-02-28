2026年5月19（火）から24日（日）までの6日間、『北海道ボールパークFビレッジ』にて『パンのフェス2026 in Fビレッジ』が開催されます。

『パンのフェス』は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、これまで160万人以上が来場している日本最大級の“パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典”です。

そんな『パンのフェス』が、今年も北海道に上陸します！

行列の絶えない人気店や話題の店舗、完売してなかなか手に入らない希少なパンなど、『パンのフェス』でも指折りの人気店が全国各地から出店します。

開催期間：2026年5月19（火）～24日（日）※19日（火）・20日（水）は試合日

開催場所：北海道北広島市Fビレッジ1 北海道ボールパークFビレッジ

入場料：無料

※19日（火）・20日（水）は試合観戦チケットが必要

いち早くお目当てのパンがゲットできる先行入場権とその他豪華特典が入った『プレミアムパンセット』や、数量限定の選手プロデュースパンも販売予定です。

最新情報は『パンのフェス』公式サイト、公式SNSにて順次公開されるので、ぜひチェックしてみてくださいね◎

