「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２８日、鳴門）

女子のスピード自慢が集うスピードクイーンメモリアルも、いよいよファイナルを迎えることとなりました。安定板装着となった５日目は、一般戦ではインコースが逃げられない波乱のレースが続出。ただ迎えた準優勝戦は１０、１１Ｒと順調にインが逃げ優出を決めた。さあ、予選トップの（遠藤）エミちゃんが１号艇の１２Ｒ。順当と思っていたがまさかの番狂わせ！。ターンで流れたエミちゃんを、２コースの小野生奈（３７）＝福岡・１０３期・Ａ１＝ちゃんは見逃さなかった。しっかりと差してバック抜け出しを図るが、外から視界に入って来るエミちゃんに「マジで怖かったですよ。ずっと近くにいるんだもの」とびっくりした目でレースを振り返っていました。

この１着で優勝戦は３号艇となり小野ちゃんにもチャンスが巡って来た。ただ「優勝するにはもう一足欲しい。整備した方がいいですよね」。えっ！私に聞く？（笑）

年末のクイーンズクライマックスでは６号艇を２度も引き、抽選では落胆するもレースではしっかりと連絡みし優出。どこからでも戦える小野生奈をみんな知っている。準備万全で２０１７年以来のプレミアムＧ１制覇を狙います。生奈頑張れ！（ＪＬＣ解説者・徳増宏美）