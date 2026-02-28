メジャーでは稀な光景…日本ファンに届けた特大アーチ

野球日本代表「侍ジャパン」に合流した大谷翔平投手（ドジャース）が、27日に行ったフリー打撃が米国でも話題を呼んでいる。MLB公式サイトは、バンテリンドームで行われた中日との強化試合前の様子に注目。大谷が引き起こした“異常現象”について「彼がメイン・イベントだ」と驚きをもって伝えている。

この日、大谷は侍ジャパン合流後、初めてフリー打撃に臨み、28スイングで11本の柵越えを披露した。マイケル・クレア記者は「ファンたち――そして対戦相手も――ショウヘイ・オオタニがナゴヤで試合前に打撃練習をする中、畏怖の念をもって見つめる」と、大谷が変えた球場の様子をタイトルにしたため記事を展開。「ショウヘイ・オオタニがいるときは、彼がメイン・イベントだ」と切り出し、大谷が打席に入った際の異様な雰囲気を描写している。

中日との強化試合には出場しなかったが、大谷のフリー打撃には明らかに盛り上がりを感じたという。「彼が打席に入るやいなや、誰もが（大谷を）観るために、していたことを止めた」と表現。次々と外野フェンスを越える打球を放つ姿に、チームメートは立ち尽くし、ファンは一斉にカメラを向けた。対戦相手である中日の選手たちも驚くしかなかったと伝えている。

ただ、この光景は大谷の姿を追い続けている米メディアからすると、珍しい時間だったようだ。その理由について「このスーパースターはロサンゼルスでは人前で打撃練習をすることは稀だからだ」と言及。メジャーではあまり見られない屋外でのフリー打撃だが、「日本に戻ると、オオタニはたいてい母国ファンを壮観なショーで出迎える」と、日本のファンに向けた特別な振る舞いであると説明した。

名古屋で大谷が連発した特大アーチは、球場に詰めかけた観客だけでなく、米メディアの脳裏にも強烈なインパクトを残したようだ。（Full-Count編集部）