名古屋のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は名古屋グランパスが特別シーズンで着用する1着に注目している。

名古屋グランパスの明治安田Ｊ１百年構想リーグユニフォームは、クラブの象徴である“シャチ”をモチーフに、大勢の群れでうねりを生みながら相手に立ち向かう、その奔流のような様を大胆にグラフィックに落とし込んだデザイン。

クラブカラーのグランパスレッドとグランパスイエローで描かれた８層の波は、グランパスファミリーと共に頂を目指す意志が表現されている。

「イエローの面積が大胆に大きく配置され、”グランパスらしい”赤と黄色の配色となっている。昨季から鎖骨スポンサーの台もなくなり、カラーも統一され、全体的なバランス、統一感が格段にアップ。さらにクラブとスポンサーの良好な関係性、共に歩む意気込みが感じられて、何よりユニフォームがかっこよくなった」

そして話題を呼んだ水族館とのコラボユニフォームにもともさんは言及している。

「2ndユニフォームにも注目してほしい。名古屋港水族館との特別コラボで水族館にいるシャチが水面からダイナミックなジャンプする姿がシャツ前面に描かれている。きっとお子さんにも喜ばれること間違いない。サッカーファンのみならず、広く人々にホームタウンをアピールする可能性があるユニフォームデザイン。そう言った意味でも地域のハブとしてクラブが果たす役割は大きい」（FOOTBALL ZONE編集部）