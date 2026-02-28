ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド 第4節 清… 明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド 第4節 清水エスパルスPK戦でG大阪に惜敗（静岡） 明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド 第4節 清水エスパルスPK戦でG大阪に惜敗（静岡） 2026年2月28日 19時59分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド 第4節清水エスパルス2-2（PK4-5）G大阪（パナソニックスタジアム吹田） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J1特別リーグ】清水エスパルス ヴィッセル神戸に1対0で勝利（アイスタ） 【J2･J3特別リーグ】藤枝MYFC ヴァンフォーレ甲府に1対1(PK3-4)で惜敗（藤枝総合運動公園サッカー場） 【J2･J3特別リーグ】ジュビロ磐田 松本山雅FCに1対2で惜敗（ヤマハスタジアム） 関連情報（BiZ PAGE＋） リハビリ, イベント, 京王線, 法要, 工場, 慰霊祭, ネジ, リペア工事, 配線, 徳島