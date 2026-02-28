◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。

＊ ＊ ＊

０―２の前半４５分にＦＷレオセアラがＰＫで１点を返したこともあり、ビハインドながらハーフタイムは“押せ押せ”の雰囲気だったという。

鬼木達監督は「（３点目を取られなければ）必ずひっくり返せるぞ」と選手を送り出した。鈴木優磨も「最低でも同点まではいけると思っていた」と明かした。

後半１０分、その鈴木がＭＦ樋口雄太のＣＫを豪快に合わせてスコアをタイに戻した。ここから鬼木監督の交代策が、徐々に勝ち点を１から３に近づけていく。

１枚目は大卒ルーキーのＭＦ林晴己。後半２３分に左ＭＦとして投入されると、ジワジワと相手を敵陣に押し込んでいく。林の投入で左サイドバックのＤＦ溝口修平もらしさを取り戻し、結果的には左サイド２枚をフレッシュにしたかのような盤面となった。

「勝ってようが負けてようが（ピッチに）出せる選手」と指揮官が期待を寄せるルーキーに続く二の矢は、後半３３分のチャヴリッチと知念慶の同時投入。結果的に荒木遼太郎と樋口雄太に代えて高さのある２枚を入れたことは、決勝点の場面で生きることになった。

チャヴリッチは「量より質を求められているので。長く試合に出ればいいというわけではなく、監督が途中からと判断すれば、質を出すだけ」と涼しい顔で振り返った。

そして４３分、柴崎岳と田川亨介の２枚同時ＩＮに打って出た。決勝点は「多分（自分が）見えてなかったと思う」と振り返った田川のプレスが相手ＣＢの焦りを誘い、奪ったＣＫから。柴崎のキックをチャヴリッチが頭で仕留めた。それぞれが三者三様なら五者五様の“必殺仕事人”となり、スコアを動かしてみせた。

鬼木監督は“５人のジョーカー”の活躍に言及した上で「チーム全員での勝利」と誇った。投入順や時間帯も含め、采配ズバリの勝ち点３。選手層の厚みと、チームとしての総合力を示す逆転劇となった。（岡島 智哉）