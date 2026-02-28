フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が28日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、販売終了になったケーキアイスを惜しんだ。

この日のゲスト、お笑いタレントのふかわりょうが、カステラについて「やっぱり、あの長いのがテンション上がるんだよね」と言いながらも、現在は小分けされた物が販売されていると説明。田中は「一本丸々買ってもなくならない。これは手軽だしいいですよね。苦肉の策だと思う。本当は丸々一本で出したいと思う。でもそれだと売れない。今の時代に合っていない。だからこういう形に姿を変えたんですね」と推測した。

ふかわはまた、「あの形って今もうないんだっけ？ビエネッタ」と、2025年3月31日で販売を終了したケーキアイスの「ビエネッタ」について言及。田中が「大好き！アイスですよね！大好き！ロンドンでしか食べたことない！」と、子供の頃に英国に住んでいた時によく食べていたと明かし、「販売終了!?うそ！」とショックを受けた。ふかわは「同じ理由なんだよ。あれって豊かさの象徴なんだよ、あの長さって」と語った。

田中は「ビエネッタなくなっちゃったの?食べてなかったけど、確かに久しく。いやあ、あれおいしかったな、大好きだったなと言いながらも食べていなかったのよ、何年も。だからなくなったことを悔やむことなんて私にはできない。悔やむ権利がない…」と語り「だから雑誌とかもそうだよね。いつまでもあると思って買っていなかったけど、休刊とか廃刊になると急にさみしい気持ちになっちゃう。あれなんなんだろうね？急に買い始めるっていうさ…」と不思議がった。さらに、「でも、ビエネッタは本当にショックかも…」と繰り返していた。

ビエネッタは、ロンドンに本社を置くユニリーバが開発し、世界各地で販売。日本では1983年に森永乳業が発売したが、ライセンス契約の終了のため、2025年3月31日で販売を終了した。