イケメンモデルが同じベッドで美女2人に“キス連発” 霜降りせいやが鋭いツッコミ「おいおい！」
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第3話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】腰に手を回して…密着する元AKB48とイケメン格闘家
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第3話では、気になる3人に票を入れる「2ndモテVOTE」に先駆け、3票のうち1票のみを投票する「Pre 2ndモテVOTE」が朝一番に行われ、まさかの“0票”だったたいせいが脱落を回避するべく、猛アプローチを開始。
前回、第2話で急速に距離を縮めたものの、「Pre 2ndモテVOTE」ではたいせいに票を入れなかったはづきに対し、「安心できひんな」と不信感を募らせたたいせい。「2ndモテVOTE」本番で自分に票を入れるつもりなら「証明して？」と迫り、はづきからの濃厚なキスを受ける。ドラマのような熱いキスシーンにスタジオMC陣にも動揺が走る中、次にかのと2ショットに。「ユウキくんが高まってる」「なんかわかんなくなっちゃった」と率直に打ち明けたかのに対し、たいせいはかのの肩を抱き、顔を覗き込むように密着度を高めていく。
そんなたいせいの様子に、せいやが「このシステム利用してキスしまくろうとしてる」とツッコミを入れたのものの、たいせいの熱烈アプローチは加速。たいせいはストレートに「キスしていい？」と投げかけ、「うん」と返したかのに顔を近づけると、またも濃厚なキスを交わします。美女2人への連続キスというたいせいの大胆な駆け引きに、せいやは「そのやり口見たぞ！」「おいおい！」とツッコミながら爆笑した。
そして、番組後半では、ついに男性1人・女性2人が脱落する運命の「2ndモテVOTE」の結果を発表。 男性メンバーの発表では、朝の「Pre 2ndモテVOTE」“0票”から巻き返しを図ったたいせいだったが、結果は無情にも最下位となり脱落が決定。女性陣を翻弄した“キス連発”の戦略が、逆に票を遠ざける結果となった。
この結末に、YOUは「え！急じゃない？」と驚きつつも、「（キスが）バレちゃったな、やっぱり」「女子はナメたらあかんのよ」と、女性票のシビアさを指摘。たいせいが「自分の行動に嘘はないし、後悔もない」と潔く去る中、たいじゅが男泣きするなど、スタジオは衝撃に包まれた。
さらに女性メンバーの脱落発表では、まさかの2人が姿を消すことに。予測不能な展開と“本命票”で大きく運命が変わる過酷なルールにYOUも「ヒリヒリするね」と固唾を呑んで見守る、波乱の第3話となった。
