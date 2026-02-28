『鬼宮』も！アン・ヒョソプ『ホン・チョンギ』、ペ・ヨンジュン『太王四神記』など…ABEMAで見られる韓国時代劇6作品
ABEMAは3月1日より、パク・ユチョン×ハン・ジミン共演の時空を超えたロマンス・フュージョン時代劇『屋根部屋のプリンス』、アン・ヒョソプ×キム・ユジョン主演で過酷な運命に翻弄される天才女性画工と盲目の青年を描く純愛ロマンス『ホン・チョンギ』、ペ・ヨンジュン主演で神話の時代から続く因縁と四神の謎を巡る壮大な歴史ファンタジー『太王四神記』など、時空を超えたタイムスリップロマンスから、魂の入れ替わり、壮大な神話まで、予測不能な展開とロマンティックなストーリーで圧倒的な人気を誇るファンタジー時代劇を題材とした韓国ドラマを期間限定で無料配信することを決定した。また、2日よりユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）主演の王宮を舞台に描かれる壮大なファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』の配信も開始する。
【画像】アン・ヒョソプ＆キム・ユジョンの純愛が眼福…『ホン・チョンギ』
◆『鬼宮』
ユク・ソンジェ（BTOB）×キム・ジヨン（宇宙少女 ボナ）主演のファンタジーロマンス時代劇『鬼宮』の配信が決定。本作は、2025年4月に韓国で放送され、国内外で高い支持を集めた話題作。強い霊力を持つ少女と、悪神、そして王宮に巣食う“鬼”の呪いを描いたファンタジーロマンス時代劇となっている。
幼い頃から、悪神カンチョリに付きまとわれてきた霊力の持ち主・ヨリ。ある日、故郷を離れて久しい初恋の人ユン・ガプが、検書官（コムソグァン）となって彼女の前に現れる。再会を喜び、共に漢陽へと向かうヨリだったが、旅の途中、ガプは何者かに殺され、その身体に悪神カンチョリが憑依してしまう。
愛する人の身体を取り戻すため、ガプの魂を探すヨリは、王宮に“悪鬼”が潜んでいることを知り、命がけで立ち向かうことに。やがてヨリは、憎むべき存在だったはずのカンチョリに、次第に心惹かれていき…。初恋、宿命、そして許されぬ恋。切なさと緊張感が交錯する物語が、壮大なスケールで描かれる。
◆『屋根部屋のプリンス』
パク・ユチョン、ハン・ジミンが共演する、時空を超えたロマンス・フュージョン時代劇。
朝鮮王朝の世子イ・ガクが、最愛の妃の死の謎を追う中で、臣下3人組とともに約300年後の現代のソウルへタイムスリップしてしまう。たどり着いたのは、ヒロインのパク・ハが一人暮らしをする屋根部屋だった。現代の生活に悪戦苦闘する4人の抱腹絶倒コメディと、回を追うごとに切なさを増す時空を超えたラブロマンスが絶妙に絡み合い、韓国放送の最終回では同時間帯視聴率1位をマークした大ヒット作。
◆『シンイ-信義-』
現代の女医と高麗の武士が織りなす、波乱と愛のファンタジー・ロマンス史劇。
西暦1351年の高麗時代、負傷した王妃の命を救うため“天門”に入った近衛隊隊長チェ・ヨンは、2012年のソウルで整形美容外科医のユ・ウンスに出会い、彼女を“神医”と勘違いして高麗へと連れ帰ってしまう。元の世界に戻りたがるウンスと、彼女を命がけで守り抜くヨンの切なく愛しい恋の行方から目が離せない。イ・ミンホが魅せる華麗な時代劇アクションや、深い眼差しの演技も大きな見どころとなっている。
◆『哲仁王后〜俺がクイーン!?〜』
現代の“オレ様シェフ”が朝鮮時代の王妃に…最高に笑える痛快ラブコメ時代劇。
大統領官邸で働く自信満々で女たらしのシェフ、チャン・ボンファンは、何者かの策略でプールへ転落して気を失ってしまう。目を覚ますと、なんと朝鮮時代の王后キム・ソヨンの体に入り込んでいました。“中身が男”のガサツな王后と、シリアスでありながらどこかユーモラスな王・哲宗が織りなす絶妙なコンビネーションが話題を呼び、「ノータッチ・カップル」という新しい流行語も生み出した。
◆『ホン・チョンギ』
アン・ヒョソプ、キム・ユジョンが主演する、過酷な運命に翻弄される天才女性画工と盲目の青年を描く純愛ロマンス。
朝鮮時代に実在した天才女性画工をモチーフにしたベストセラー小説が原作の大作。魔王の呪いで盲目として生まれながら奇跡的に視力を回復したホン・チョンギと、雨乞いの儀式の悲劇によって視力を失い復讐心を燃やすハ・ラムが再会を果たす。数奇な運命に導かれた2人が心を通わせていく純度100％の愛模様に加え、王座や魔王の力をめぐるダークなファンタジー要素も見逃せない。
◆『太王四神記』
ペ・ヨンジュン主演、神話の時代から続く因縁と四神の謎を巡る壮大な歴史ファンタジー。
神の子ファヌンが地上に降り立ち、争いの末に四神（青龍・白虎・玄武・朱雀）を封印したという神話の時代から物語は幕を開ける。それから2000年あまりが過ぎた後、チュシンの王となるべく生まれた高句麗のタムドクが、自身の過酷な運命に立ち向かい、四つの神物を目覚めさせていく姿を描く。前世から絡み合う愛憎や、スケールの大きな世界観が魅力の作品となっている。
