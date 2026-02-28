◇明治安田J1百年構想リーグ G大阪2―2（PK5―4）清水（2026年2月28日 パナスタ）

G大阪MF満田誠がヴィッシング監督就任後公式戦6試合目で初めて出場を果たした。2点リードの後半29分からトップ下で出場。「短い時間でも結果を残さないといけないので、まだ足りない」。満足はしていないが、力強いドリブルで相手ゴールに迫るシーンやPK戦では3人目のキッカーとして成功させて、勝利に貢献した。

開幕の時期に体調を崩した影響はあった。ただイェンス・ヴィッシング監督は「私はプレシーズンから全員を平等に見てきました。その時々の判断で“このメンバーでいこう”と決めている」と他選手との競争だったと明言。その上で「最近、彼のコンディションが非常に良くなってきたのが見えていた。だからメンバー入りさせ、ピッチに送り出しました」と口にした。

「自信を失くすのではなく“いつでも準備ができている”という気持ちを持つのが大事だと思っていた。試合に出させてもらえれば自分の良さを出せる自信もあった」（満田）

昨季は広島からの期限付き加入後すぐに主力へ定着。今季は完全移籍に移行し、背番号も「6」に変更した。2点リードの展開で逃げ切れず追いつかれたのは反省材料だが、ここから巻き返していく。