世界一頭が良い犬種とも称されるボーダーコリーに、「トイレシート持ってきて」とお願いしてみた飼い主さん。初めて教えられた指示にもかかわらず、ワンコはまさかの行動を見せたといいます。

投稿は記事執筆時点で139万回再生を突破。「凄い理解力」「賢すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：世界一頭が良い犬種に『シート持ってきて』とお願いしてみた結果…初めてとは思えない『衝撃の光景』】

初めての挑戦！

Instagramアカウント「sango_ek」に投稿されたのは、ボーダーコリーのサンゴくんのお姿。サンゴくんは2023年10月生まれの男の子で、日々お家トレーニングに取り組んでいるのだとか。この日、飼い主さんは“トイレシートを自分で持ってきてくれたら嬉しいな”という思いから、初めてのお願いをしてみたといいます。

じっと飼い主さんを見つめるサンゴくんのまなざしは真剣そのもの。「シート持ってきて」と優しく声をかけられると、首をかしげながら言葉を理解しようとする姿が何とも可愛らしいです。

言葉を理解している！？

指示を受けるやいなや、サンゴくんは勢いよく立ち上がり廊下へ。ストックが置かれている洗面所に向かうために、前足で器用にドアを開けたといいます。迷いなくドアを開けられることに、思わず驚いてしまいます。

洗面所に着くと、棚の下にあるシートのパッケージを鼻先で確認しながらも、最初はどう運ぶべきか迷っていた様子。前足で引っかき、くわえようと何度も試す姿からは、“シート”が何かを理解しているよう。

輝く瞳♡

うまく運べずに手ぶらで戻ると、開けたドアをきちんと閉めるサンゴくん。しかし「違う」と声がかかると戸惑ったように立ち尽くしていたんだとか。「ドアを閉めたのに褒められないの？」というようなきょとんとした表情に、キュンとしてしまいます♡その後再度シートを確認すると、再び洗面所へ向かったそう。

そしてついに、パッケージの端をしっかりとくわえ、大きな袋を引きずりながらリビングへ。飼い主さんの元へ届けると、満面の笑みで褒められ、瞳をキラキラと輝かせていたんだとか。賢いと言われる犬種の実力を、サンゴくん自身の賢さで証明してみせた--そんな驚きに包まれる光景だったのでした。

投稿には「賢い！言葉理解してますよね」「賢いわんちゃんだと思ってたけどここまで賢いとは…犬生何周目？」「すごすぎて言葉になりません」「可愛いし凄い♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「sango_ek」では、賢さと愛らしさあふれるサンゴくんの日常が発信されています。さまざまな挑戦に取り組むサンゴくんの姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sango_ek」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。