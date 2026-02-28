1歳の女の子と一緒に暮らすマルチーズさん。どうにかして妹ちゃんが届かない位置に避難するため、賢すぎる方法をとりながらドヤ顔を浮かべるお姿が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える微笑ましいその光景は記事執筆時点で8万回を超えて表示されており、絶賛コメントが寄せられることとなりました。

【写真：1歳の女の子が届かない位置に避難する犬→想定外だった『賢すぎる方法』と『ドヤ顔』】

1歳の女の子が届かない位置に避難する犬

Xアカウント『@chikuwamaruchi』に投稿されたのは、マルチーズ「ちくわ」ちゃんのお姿。

この日も妹ちゃんからの熱烈な愛情を受けながら、見守りに励んでいたというちくわちゃん。小休憩を取るために妹ちゃんが届かない場所へと避難したのだといいます。

想定外だった『賢すぎる方法』と『ドヤ顔』に反響

とはいえ、日々すくすくと成長している妹ちゃん。届かない場所も日に日に減ってきているようで…ちくわちゃんは、思考を凝らしてとある作戦に出た模様。

ソファの端っこに毛布を積み上げ、一番上の奥側でホッと一息ついていたというちくわちゃん。その表情はどこか誇らしげなものだったのだとか。

『ここなら届くまい…』と言わんばかりの態度、思考を凝らしたのであろう状況、それでも諦めない妹ちゃん、微笑ましさが溢れた光景は多くのユーザーをほっこりと和ませることとなりました。

この投稿には「天才だ」「賢いですね」「頭いい！イッヌの勝利」などのコメントが寄せられています。

1歳の妹ちゃんに優しく接する姿にほっこり

ちくわちゃんは、甘えん坊でマイペースな女の子。妹ちゃんにとっても優しく接するそのお姿はまさに『お姉さん』という言葉がぴったりなものの、飼い主さんの前ではいつまでも赤ちゃんのように振る舞う一面も。

飼い主さんが思わず『泥棒が入ったのかと思った…』と呟いてしまうほど、お部屋におもちゃを散乱させてみたり、お風呂を監視してみたり。そのお姿はあまりにも微笑ましいもの。

ご家族に溺愛されながら幸せに暮らすちくわちゃんのお姿は、日々多くのユーザーにマルチーズの魅力や、たくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@chikuwamaruchi」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。