ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラはプレミアリーグ第28節でウルブズとアウェイで対戦し、0-2の敗戦を喫した。



最下位のウルブズ相手に悔しい敗戦となったが、ここ最近ヴィラはプレミアリーグで調子を落としつつある。今シーズン序盤苦戦を強いられ、開幕から5戦勝ちがなかったヴィラだったが、徐々に調子を上げると、第11節からはプレミア8連勝。アーセナルとマンチェスター・シティと共に優勝争いを繰り広げるだろうと期待された。





しかし、連勝ストップとなった年末のアーセナル戦からリーグ戦では3勝3分4敗となっており、失速気味だ。まだ順位は3位だが、今節の結果次第では4位のマンチェスター・ユナイテッドに抜かれる可能性があり、5位チェルシーや6位リヴァプールにも勝ち点差を詰められてしまう。ユーリ・ティーレマンスやジョン・マッギン、ブバカル・カマラなど主力選手の離脱の影響も大きいが、エメリは「選手、コーチ、ファン、全員が一丸となる必要があるとウルブズ戦の後に話した。「9月は降格圏にいるのではないかと心配していた。それからたぶん1ヶ月前には、マンチェスター・シティやアーセナルとタイトルを争うことを夢見ていた。素晴らしいシーズンを送っている」「今こそファンの皆さんに伝えたい、我々にはみんなの力が必要だ。共に戦ってくれていることに感謝しているが、ヴィラ・パークでは君たちの助けが不可欠だ。選手、コーチ、ファン、全員が一丸となる必要がある」「我々の獲得ポイントは、過去にトップ5入りを果たしたクラブとほぼ同じだ。我々は強豪チームと競い合っており、彼らにとってチャンピオンズリーグ出場圏内でフィニッシュすることは必須条件だ。我々はこのポジションを維持しなければならない」（英『Daily Mail』より）今シーズンは好不調の波が激しいシーズンを送っているが、昨年11月の連勝時に見せていたパフォーマンスは凄まじく、もう一度波に乗りたいところ。CL出場権獲得に向けてこれ以上は勝ち点を落としたくないが、名将エメリはこの状況のヴィラをファンと共に立て直せるか。