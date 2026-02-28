お笑いタレントのふかわりょう（51）が28日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。20代の頃の遠距離恋愛について語った。

番組でういろうの話が出ると、ふかわは「20代の頃、一瞬遠距離恋愛したことがあって、名古屋の人だった」と切り出した。

で、向こうが東京に来ることがあれば、俺が名古屋に行くこともあるんだけど、毎回、帰りに“じゃあこれ”って言って渡されるのよ」とういろうを手渡されたと言い「席について蓋を開けると、真っ白なういろうがあって。その子はいわゆる正方形のタッパーみたいなのに入れてくるタイプだったんだけど。手作りなのよ」と続けた。

フリーアナウンサーで女優の田中みな実は「手作りなの!? ういろうを作ろうと思ったことがない。名古屋の人って作れるのかな？」と驚くと、ふかわは「と思って、後にリサーチしたら、その子がレアだったみたい」と説明した。

ふかわは「忘れられないのがね、最初に出会った時に、イヤホンしていて、何聴いてるのって聞いたらスピッツの何か…。で、それでスピッツの曲を聴いたりとか…その時のイヤホンを外す時の光景が残っているね」とし「名古屋の帰りに新幹線の車内でういろうを食べていたな」としみじみと語っていた。