◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級７位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

ＷＢＯ世界フライ級１１位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝の挑戦を受けるＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国、帝拳＝が２８日、成田空港着の航空機で来日した。

両者は昨年１２月１７日に対戦する予定だったが、飯村が肋骨を負傷したため辞退。オラスクアガは、飯村の代役挑戦者となった桑原拓（大橋）を４回ＴＫＯで下し、４度目の防衛に成功。５度目の防衛戦で、飯村を迎え撃つ。

岡辺大介トレーナーとともに来日したオラスクアガは、帝拳ジムの公式サイトを通じ「こうして再び日本に来ることが出来てとても嬉しいです。ロサンゼルスでのトレーニングは順調に進めることが出来ました、これから日本で最終調整に励みます。今回勝てば待ちに待った（５度防衛のチャンピオンに贈呈される）ＷＢＯ記念リングが自分のものとなります。３月１５日はベストを尽くしますので応援宜しくお願いします」とコメントした。

戦績はオラスクアガが１１勝（８ＫＯ）１敗、飯村が９勝（２ＫＯ）１敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。