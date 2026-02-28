◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第10節 神戸78―19浦安（2026年2月28日 東京・駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）

1敗で単独2位の神戸は、浦安を78―19（前半38―5）で下して9勝目を挙げた。

神戸は前半12分、敵陣で素速くパスをつないで最後はWTBイノケ・ブルア（26）の片手パスを取ったFB上ノ坊駿介（22＝天理大4年）が飛び込んでトライ。ここから神戸の猛攻が始まり、同14分にはFLティエナン・コストリー（25）が、同22分にはラインアウトモールでHOアッシュ・ディクソン（37）が、同24分にはFLコストリーのキックからSH上村樹輝（23）が、同34分にはLOブロディ・レタリック主将（34）がそれぞれトライを決めた。同36分には、FB上ノ坊がラインブレイクから右へロングパスを出し、キャッチしたWTB松永貫汰（26）が快走トライ。前半ロスタイムに浦安の初トライを与えたが、38―5の大量リードで折り返した。

神戸の猛攻は止まらず、後半10分にFLコストリーが約70メートルの独走トライ。さらに同12分にはWTBブルアがトライを決めた。同22分には、神戸から浦安へ今季移籍したFB山中亮平（37）にトライを許した。その後は神戸が再び猛攻で4連続トライ。FLコストリーとWTBブルアはそれぞれこの日3本目のトライを決めた。

アーリーエントリーのFB上ノ坊は、第7節の静岡戦（2月7日）でデビューしてから4戦連続の先発出場。静岡戦ではいきなりハットトリックの鮮烈デビューを飾っており、この日はそれ以来今季4本目のトライを決めた。「始めは3トライできたけどその後できていなかったので、トライしたいと思っていた」。4週連続の試合は天理大ではほとんど経験したことがなく「最後は足がつりそうだった」と苦笑いしながらも「毎日忙しくて充実しています。チーム自体が成長できる場所。一つ一つのプレーの質が（大学までと）全然違って勉強になる」と成長を実感していた。

近い将来の日本代表入りも期待される22歳は早くも神戸の主力に。「バックスは良い選手が多い中で使ってもらえているので、15番を背負っていけるような信頼を得られるように頑張りたい。良い時期にアーリーエントリーで出られてうれしいし、ラグビーを始めてから日本一は経験できてないのでそれも楽しみ」と初優勝の原動力になることを見据えた。