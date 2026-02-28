爆笑問題の太田光が２８日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー」で、炎上しているときはネットは「全部見る、はらわた煮えくりかえっている」などとコメントした。

サンドウィッチマンの伊達みきおが、太田は働きまくっていることに驚くと、太田は「働いて働いて働いて。俺の方が先だぞ！」と叫ぶと「炎上して炎上して炎上して。これをはやらせていこうかと」と言い出し、サンド・富澤たけしも「炎上してまいりますじゃないんだよ」と爆笑だ。

太田は「これをフジサンケイグループの電波に乗せたかった」などと言い出し「ＴＢＳで言うと偏向報道って言われるから。『太田完全終了』とか言われてるから。サンケイグループの電波で言いたかった」と大騒ぎ。

炎上しているときはＳＮＳは見るのか？と聞かれ、太田は「炎上しているときは全部見る。誰が何言ってんだ、チクショーってはらわた煮えくり返っている」「嫌なことばっかり」となどと笑うと、富澤が「見なきゃいいのに」と助言。すると太田は「でも一応見ないと、なんで責められてるかわからないから」と説明した。

伊達は「でも選挙特番、やるじゃないですか。あんなに怒られても」と聞くと「ＴＢＳに言わされているっていうバカがいるけど、俺が言ったことだから。ＴＢＳは関係ない。それをサンケイの電波に乗せにきました」と笑わせ「どんだけ終了してんだ、俺」と苦笑していた。