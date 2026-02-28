◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第3日（2026年2月28日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、19位から出た前回大会2位の古江彩佳（25＝富士通）が4バーディー、1ボギーの69で回り、通算7アンダーで8位に浮上した。首位と4打差から逆転優勝を目指す。

1番でバーディー発進。3番で落としたが、6番で3メートル、8番で2メートルにつけてスコアを伸ばした。後半はパーを並べて最終18番で5メートルのパットを沈めてバーディーで締めた。

連日69をマークし、優勝戦線に踏みとどまり「比較的いいリズムで行けて、最後まで集中し切れて、最後にまたバディーを取れたことで、60台で回れたことはこの暑さの中は凄くいいラウンドができたかなと思います」と安堵（あんど）の表情で話した。

大会前に食あたりを起こし、プロアマ戦を欠場した。この日もコンディションは万全ではなかった。「朝から体調がまた良くはなかったんですけど、何とか生きて帰って来れたので、回り切れたこと良かったなと思います」と胸を張った。

1年前は5打差7位で臨んだ最終日に68で追い上げたが、リディア・コ（ニュージーランド）に4打及ばず2位に終わった。

「集中して、明日も暑さ対策しながらも頑張れたらなと思います」とリベンジに向けて強い気持ちを込めた。