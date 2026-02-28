¾å¾Â·ÃÈþ»ÒàÅ·ºÍá¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤ò½é¹ðÇò¡Ö¤ä¤¹¤·¤¤è¤·¤µ¤ó¤â¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾®ÎÁÍý¤æ¤ß¤³¡×¤Ë½Ð±é¡£àÅ·ºÍá¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤é¡Ö¡Ø¤¢¤Î¿Í¡¢Å·ºÍ¤ä¤Ê¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë»×¤ï¤ì¤¿Êý¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿¾å¾Â¤Ï¡Ö°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤«¤Ê¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤Î¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ç¡¢»ä¤ÏÂÎÈ¾Ê¬¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÅþÄìÆÏ¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Å·ºÍ¤Ã¤Æ¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¤ª¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¤¤Ê¤È¤«»×¤¦¿Í¤Ï¡£¤ä¤¹¤·¤¤è¤·¤µ¤ó¤â¤¦¤Þ¤¤¡£µð¿Íºå¿À¤µ¤ó¤âÀäÂÐ¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Å·ºÍ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈô¤ó¤Ç¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢°ìÈÖ±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤ä¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍÆ¯¤¬¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤¿°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡¢Å·À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¤Æ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä±Ç²è¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ÎÉ÷·Ê¡¢¥»¥ê¥Õ¡¢¤¢¤Î¶õµ¤¡¢Á´ÉôÂç¹¥¤¤ä¤«¤é¡£¤¢¤ì¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤¤Ã¤È¡Ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò»Ø¤µ¤·¡Ë¤³¤ÎÊÕ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤é¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥«¡¼¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Í¤ó¡£¤½¤Î¤°¤é¤¤Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤È¤¯¤È¤¯¤ÈàÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è£Ì£Ï£Ö£Åá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÍÆ¯¤¬¡Ö°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£