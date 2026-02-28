日本ハムからＦＡ権を行使して巨人に移籍した松本剛外野手（３２）が２８日の練習試合・サムスン戦（那覇）に「２番・中堅」で先発出場。今季実戦４試合目で、待望の初安打を含む活躍を見せた。

３回２死一塁の場面、実戦１１打席目で今季実戦初安打を放つと、５回には三塁線を破る逆転の適時二塁打をマーク。バットで結果を残し、上位打線定着へ前進した。

松本はここまで無安打が続いたことについて「ヒットを打たないといけない立場なのは分かっていますけど、変な焦りはないですね」と吐露。その上で「開幕に向けて、自分の中でどうやってやっていくかが大事」と力を込めた。

この日以外の３試合では１番を任されてきた背番号９は「上位を打つことを期待してもらっていると思いますし、自分の中でも打つなら１、２番だと思う」と話し「そこを打てる打力を、残り一カ月で見せていかないといけない」と改めて表情を引き締めた。

移籍１年目の春季キャンプを「充実した１カ月」と振り返り、チームの先輩野手に感謝した。日本ハム時代は自身より歳上の野手が少なかったとし「ジャイアンツに来て、勇人さん、丸さんがいるのは僕にとってすごくプラスでした」と語った。

続けて「気になったことをすぐ質問できる環境を、先輩２人がつくってくれていた。僕がいろいろ聞くと、自分の体験も踏まえて答えてくれる。経験値が高いお二人なので、得るものがたくさんありましたし、今後に生きてくると思います」と感謝の言葉を重ねた。